Влада Парижа дозволить купатись у Сені, яку очищали перед Олімпіадою

Мер Парижа Анн Ідальго заявила, що річка Сена, яку очищали перед Літніми Олімпійськими іграми 2024 року, буде відкрита для купання з липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За словами Ідальго, влада Парижа з 5 липня дозволить громадськості купатися в трьох місцях на Сені, які тепер вважаються безпечними для купання.

"Плавання під час Ігор не було самоціллю. Зробити Сену придатною для купання – це насамперед відповідь на виклик пристосування до зміни клімату, а також підвищення якості життя", – зазначила вона.

Парижани й гості міста зможуть поплавати на морській базі Брас-Марі в історичному центрі міста, а також у районах Гренель і Берсі на заході та сході столиці Франції.

Влада Парижа уточнила, що кожного дня буде перевіряти якість води і сигналізувати про безпеку купання, а в разі дощу плавати в річці заборонятимуть.

Після рішення Франції проводити частину програми Літньої Олімпіади-2024 на річці Сена, що протікає через центр Парижа, якість води у ній місяцями була у фокусі уваги.

У певний момент організаторам довелося скасувати тренування в річці і перенести чоловічі змагання з тріатлону після того, як виявилося, що Сена занадто брудна для спортсменів після сильних злив у тиждень перед відкриттям Олімпіади.

За останнє десятиліття французька влада інвестувала 1,4 млрд євро в очищення Сени, а мер Парижа Анн Ідальго навіть сама скупалася у річці минулого літа.