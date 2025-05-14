Власти Парижа разрешат купаться в Сене, которую очищали перед Олимпиадой

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что река Сена, которую очищали перед Летними Олимпийскими играми 2024 года, будет открыта для купания с июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По словам Идальго, власти Парижа с 5 июля разрешат общественности купаться в трех местах на Сене, которые теперь считаются безопасными для купания.

"Плавание во время Игр не было самоцелью. Сделать Сену пригодной для купания – это прежде всего ответ на вызов приспособления к изменению климата, а также повышение качества жизни", – отметила она.

Парижане и гости города смогут поплавать на морской базе Брасс-Мари в историческом центре города, а также в районах Гренель и Берси на западе и востоке столицы Франции.

Власти Парижа уточнили, что каждый день будут проверять качество воды и сигнализировать о безопасности купания, а в случае дождя плавать в реке будут запрещать.

После решения Франции провести часть программы Летней Олимпиады-2024 на реке Сене, протекающей через центр Парижа, качество воды в ней месяцами было в фокусе внимания.

В определенный момент организаторам пришлось отменить тренировки в реке и перенести мужские соревнования по триатлону после того, как оказалось, что Сена слишком грязная для спортсменов после сильных ливней за неделю до открытия Олимпиады.

За последнее десятилетие французские власти инвестировали 1,4 миллиарда евро в очистку Сены, а мэр Парижа Анн Идальго даже сама искупалась в реке прошлым летом.