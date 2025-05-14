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РосЗМІ: Лавров не їхатиме у Стамбул на можливі переговори Україна-РФ

Новини — Середа, 14 травня 2025, 18:03 — Олег Павлюк

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров не буде брати участі в потенційних переговорах з Україною, які можуть відбутись 15 травня у Туреччині.

Про це стало відомо російській газеті "Коммерсант" від неназваних джерел, пише "Європейська правда".

Напередодні "колишній високопосадовець Кремля" в розмові з The Washington Post припустив, що до складу делегації Росії у Стамбулі увійдуть Лавров і помічник ватажка Кремля Юрій Ушаков.

Водночас, за інформацією "Коммерсанта", глави російського МЗС у делегації не буде.

Офіційно Кремль уже третю добу не розкриває склад своєї переговорної делегації у Стамбулі.

Американський президент Дональд Трамп заявив 14 травня, що не знає, чи з'явиться очільник Кремля Владімір Путін на переговори щодо російсько-української війни.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у четвер має заплановану зустріч з турецьким президентом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля Владімір Путін погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.

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