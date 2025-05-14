Кремль продовжує мовчати про склад переговорної делегації у Стамбулі

За день до потенційних переговорів у Стамбулі щодо російсько-української війни Кремль не називає склад російської делегації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє російське агентство "Интерфакс".

Речник Кремля Дмитрій Пєсков на брифінгу заявив, що російський правитель Владімір Путін поки не давав відповідних вказівок.

"Ні, в цьому плані нічого не змінилося. Ми це зробимо, коли отримаємо відповідну вказівку від президента. Поки такої вказівки не було", – сказав він.

"Я можу ще раз підтвердити, що все сказане президентом у заяві 11 травня, в нічній заяві 11 травня, все зберігає свою актуальність. Дійсно російська делегація чекатиме українську делегацію в Стамбулі 15 травня в четвер, тобто завтра", – додав Пєсков.

На брифінгу 13 травня він говорив те саме: російська делегація буде 15 травня в Стамбулі чекати на українську, а склад делегації буде оприлюднено, коли це вважатиме за потрібне Путін.

Помічник Путіна Юрій Ушаков, якого називають ймовірним членом російської делегації, у відповідь на запитання, чи поїде він до Стамбула, сказав: "Зараз я що буду про себе говорити? Я працюю тут (у Москві)".

Американський президент Дональд Трамп заявив 14 травня, що не знає, чи з'явиться очільник Кремля Владімір Путін на переговори щодо російсько-української війни.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у четвер має заплановану зустріч з турецьким президентом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля Владімір Путін погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.



