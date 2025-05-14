Сикорский: я думаю, что Путин неискренен и издевается над Трампом

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что кремлевский правитель Владимир Путин не является искренним в вопросе мирных переговоров с Украиной и издевается над президентом США Дональдом Трампом.

Заявление польского министра приводит PAP, сообщает "Европейская правда".

По словам Сикорского, четверг, 15 мая, станет "тестом", ведь на этот день президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину прямые переговоры.

"Я считаю, что президент Путин не является искренним и что он издевается над президентом Соединенных Штатов, но тестом будет четверг", – сказал он.

Глава МИД Польши отметил, что если Россия не согласится на прекращение огня и не начнет настоящих переговоров, "то президент Трамп будет иметь все основания для изменения политики на такую, которая будет оказывать давление на агрессора, а не на жертву агрессии".

Относительно возможных переговоров в Стамбуле Сикорский также добавил, что то, что там произойдет, или не произойдет – будет ощутимо в Вашингтоне.

"Президент Трамп, занимая должность, сделал то, что обычно делают: сделал положительный шаг и ждет реакции другой стороны. Он пошел на ряд довольно значительных уступок России и не получил ничего взамен. И это последний шанс для Путина, чтобы выбрать то, что американцы назвали предложением", – заявил он.

Официально Кремль уже третьи сутки не раскрывает состав своей переговорной делегации в Стамбуле.

Американский президент Дональд Трамп заявил 14 мая, что не знает, появится ли глава Кремля Владимир Путин на переговоры по российско-украинской войне.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в четверг имеет запланированную встречу с турецким президентом в Анкаре, однако если глава Кремля Владимир Путин согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.