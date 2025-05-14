Во Франции предстанет перед судом шофер, который якобы обокрал главу МИД Британии

Шофер, которого обвиняют в краже наличных денег и багажа министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми и его жены Николь Грин, предстанет перед судом во Франции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Times.

Инцидент произошел в апреле, когда Лэмми и Грин возвращались во Францию из Италии после сопровождения британского монарха Чарльза III. Для поездки они воспользовались услугами частного шофера из Авиньона.

Супруги утверждают, что по прибытии к месту назначения водитель потребовал дополнительную оплату, хотя договоренность была другой, угрожая Грин ножом, взятым из вещевого ящика.

Когда Лемми отказались и вышли из машины, она уехала вместе с багажом. Глава британского МИД обратился в посольство во Франции, которое сообщило об инциденте в полицию. На следующий день водителя нашли.

Мужчина заявил местным СМИ, что Лемми якобы недоплатили ему 700 евро за поездку, а когда он об этом сказал, британский министр якобы начал вести себя агрессивно и кричать.

Наличие ножа шофер объяснил тем, что не знал, кем именно были его пассажиры, и опасался, что они могут быть вооружены.

МИД Великобритании, в свою очередь, назвал утверждения водителя выдумками и подчеркнул, что стоимость поездки была полностью оплачена лично министром.

"Министр иностранных дел и его жена являются потерпевшими в этом деле, а водитель обвиняется в краже. Поскольку судебный процесс продолжается, дальнейшие комментарии будут неуместны", – добавило ведомство.

В апреле сообщалось, что у министра внутренней безопасности США Кристи Ноем украли сумку с деньгами и документами, в связи с чем начато расследование.