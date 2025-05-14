Трамп впервые встретился с новым президентом Сирии

Президент США Дональд Трамп в среду провел встречу с лидером Сирии Ахмедом Аль-Шараа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Встреча состоялась в Саудовской Аравии, где американский президент находился с визитом.

Reuters

В ходе встречи Трамп призвал сирийского лидера к нормализации отношений с Израилем.

Он выразил надежду, что Сирия присоединится к Объединенным Арабским Эмиратам, Бахрейну и Марокко, которые нормализовали отношения с Израилем в рамках Авраамских соглашений, заключенных при посредничестве США в 2020 году.

"Я сказал ему: "Надеюсь, вы присоединитесь, когда все уладится". Он ответил: "Да". Но им предстоит проделать большую работу", – сказал Трамп.

Трамп назвал встречу с Шараа "замечательной", а сирийского лидера описал как молодого, привлекательного мужчину с очень сильным прошлым.

"У него есть реальный шанс удержать все под контролем", – сказал президент США.

Накануне Трамп заявил, что начнет нормализацию отношений с Сирией и отменит санкции против нее, чтобы дать стране "шанс на мир" после свержения режима Башара Асада.

Также стоит отметить, что президент Франции Эмманюэль Макрон на днях заявил, что будет призывать ЕС отменить санкции против Сирии, когда в июне наступит время их обновления.