Макрон хоче, щоб ЄС скасував санкції проти Сирії

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у середу, що закликатиме ЄС скасувати санкції проти Сирії, коли в червні настане час їхнього поновлення, а також лобіюватиме у США, щоб ті зробили те саме і залишили свої війська в країні для забезпечення стабільності в Сирії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Виступаючи разом з тимчасовим президентом Сирії Ахмадом аль-Шараа, який прибув до Парижа з першим візитом до Європи після повалення колишнього президента Башара Асада в грудні, Макрон заявив, що міжнародне співтовариство зобов'язане полегшити економічне становище Сирії.

"Я сказав президенту, що якщо він продовжить свій курс, ми зробимо те саме. А саме, спочатку поступово скасуємо європейські санкції, а потім будемо лобіювати наших американських партнерів, щоб вони пішли назустріч у цьому питанні", – заявив Макрон.

Пізніше він додав, що запропонує скасувати санкції ЄС 1 червня.

"Санкції є перешкодою, яку ми довго обговорювали. Я пояснив усі наслідки та вплив і сказав, що санкції були введені проти попереднього режиму і ніщо не виправдовує їхнє збереження", – заявив Шараа.

Зміна політики Брюсселя стосовно Сирії почалась після того, як у грудні 2024 року там було повалено режим Башара Асада. У січні ЄС погодився зняти санкції з кількох ключових секторів сирійської економіки.

А учасники девʼятої конференції з питань Сирії, яка відбулась 17 березня в Брюсселі, пообіцяли виділити загалом 5,8 млрд євро на підтримку країни.