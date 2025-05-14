Переговоры в Стамбуле: Зеленский определит действия Украины, когда увидит состав делегации РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что дальнейшие действия Киева в плане "мирного урегулирования" с Россией будут определены после того, как станет понятно представительство РФ на переговорах в Стамбуле.

Об этом он заявил в вечернем обращении 14 мая, сообщает "Европейская правда".

По словам главы государства, сейчас для мира очевидно, что "единственным препятствием для установления мира является отсутствие четкой воли России это сделать".

"Я жду, кто прибудет от России, и тогда буду определять, какие шаги стоит делать Украине. Сигналы от них в СМИ пока неубедительны", – добавил он.

Зеленский в то же время не исключил возможного участия президента США в переговорах в Стамбуле, что „может стать самым сильным аргументом".

Ранее хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле 15 мая.

Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле, а после этого Трамп заявил, что не исключает визита в Турцию в четверг.