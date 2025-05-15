Сибига встретился с госсекретарем США в Анталии

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с государственным секретарем США Марком Рубио и сенатором Линдси Грэмом в турецком городе Анталия.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

Сибига рассказал, что встретился с Рубио и Гремом, чтобы донести видение президента Украины Владимира Зеленского относительно мирных усилий и скоординировать позиции в течение этой критически важной недели.

"Мы подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились нашими подходами", – отметил глава украинского ведомства.

Глава МИД также подтвердил американским представителям твердую и последовательную приверженность Украины мирным усилиям президента США Дональда Трампа.

"Мы готовы развивать наше сотрудничество конструктивным и взаимовыгодным образом. Крайне важно, чтобы Россия ответила взаимностью на конструктивные шаги Украины. Пока она этого не сделала. Москва должна осознать, что отказ от мира имеет свою цену", – добавил Сибига.

Как известно, глава Кремля Владимир Путин заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая. Украинский президент Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле.

В то же время Путин утвердил состав представителей России для участия в переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая, в который он не вошел.

СМИ утверждают, что в таком случае переговоры не посетит американский президент Дональд Трамп.