Сибига встретился с главами МИД Германии, Польши и Франции

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига провел встречу со своими коллегами из Германии, Польши и Франции.

Об этом сообщает МИД, пишет "Европейская правда".

Утром 15 мая Сибига встретился с главами МИД Франции, Германии и Польши – Жаном-Ноэлем Барро, Йоханном Вадефулем и Радославом Сикорским.

Во время встречи глава украинского МИД подтвердил преданность президента Украины Владимира Зеленского продвижению мирных усилий и проинформировал партнеров о последних событиях на поле боя и на дипломатическом фронте.

"Мы скоординировали наши следующие шаги, продолжили сотрудничество с Соединенными Штатами и усилия, направленные на обеспечение долгосрочного мира и безопасности в Украине и во всей Европе", – отметил он.

Также Сибига отметил необходимость усиления давления на Москву с целью принуждения к миру.

Как известно, Сибига находится в Турции, где в эти дни в Анталии проходит неформальная встреча министров стран НАТО. Он уже встретился с турецким визави Хаканом Фиданом, а также с государственным секретарем США Марко Рубио и сенатором Линдси Грэмом в турецком городе Анталия.

Кроме этого, украинский министр скоординировал усилия по "мирному процессу" с генсеком НАТО Марком Рютте.