Рютте про переговори в Стамбулі: Путін не скористався можливістю почати говорити про мир

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував ситуацію з потенційними переговорами у Стамбулі щодо мирного врегулювання в Україні, куди російська сторона відправила делегацію низького рівня.

Про це Рютте сказав під час пресконференції на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в турецькій Анталії, повідомляє "Європейська правда".

Генсек НАТО зазначив, що президент України Володимир Зеленський висловив готовність до особистої зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Росіяни ж натомість прислали до Туреччини делегацію низького рівня, додав Рютте.

"Росіяни відправляють делегацію низького рівня і не користуються нагодою. Президент Зеленський заявив: "Я готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, тільки-но буде оголошено про припинення вогню, ми готові домовлятися про мирну угоду". Отже, Україна явно готова грати, але м'яч зараз на боці Росії", – сказав він.

Рютте також висловив вдячність США і команді президента Дональда Трампа, яка, як зазначив генсек НАТО, "зосереджена на досягненні миру в Україні".

Речник глави Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією.

Своєю чергою Володимир Зеленський після приземлення в аеропорту Анкари в четвер зазначив, що рішення про подальші кроки щодо переговорів буде ухвалене після розмови з президентом Туреччини Ердоганом.

При цьому ЗМІ повідомляють, що наразі не призначено жодної зустрічі між Росією та Україною.