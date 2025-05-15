Рютте о переговорах в Стамбуле: Путин не воспользовался возможностью начать говорить о мире

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал ситуацию с потенциальными переговорами в Стамбуле по мирному урегулированию в Украине, куда российская сторона отправила делегацию низкого уровня.

Об этом Рютте сказал в ходе пресс-конференции на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в турецкой Анталии, сообщает "Европейская правда".

Генсек НАТО отметил, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Россияне же прислали в Турцию делегацию низкого уровня, добавил Рютте.

"Россияне отправляют делегацию низкого уровня и не пользуются случаем. Президент Зеленский заявил: "Я готов сесть за стол переговоров с Путиным, как только будет объявлено о прекращении огня, мы готовы договариваться о мирном соглашении". Итак, Украина явно готова играть, но мяч сейчас на стороне России", – сказал он.

Рютте также выразил благодарность США и команде президента Дональда Трампа, которая, как отметил генсек НАТО, "сосредоточена на достижении мира в Украине".

Представитель главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет в Стамбул на переговоры с украинской делегацией.

В свою очередь Владимир Зеленский после приземления в аэропорту Анкары в четверг отметил, что решение о дальнейших шагах по переговорам будет принято после разговора с президентом Турции Эрдоганом.

При этом СМИ сообщают, что пока не назначено ни одной встречи между Россией и Украиной.