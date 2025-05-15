Во Франции говорят, что готовы тратить 5% ВВП на оборону

Во Франции говорят, что готовы присоединиться к установленной цели в 5% от ВВП на расходы на оборону.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, которого цитирует Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Барро отметил, что расходы на оборону в 5% от ВВП является достижимым показателем для Франции, которая сейчас тратит на военные нужды около 2% своего ВВП.

"Цель в 3,5% является оптимальной для базовых расходов на оборону. Но это сопровождается расходами, которые будут способствовать усилению наших оборонных возможностей и не являются прямыми расходами на оборону, но являются необходимыми", – подчеркнул он.

По словам главы МИД Франции, речь идет, в частности, о кибербезопасности и военной мобильности.

С похожим заявлением выступил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, который поддержал требование президента США Дональда Трампа к странам-членам НАТО тратить 5% своего ВВП на оборону.

Напомним, по данным СМИ, НАТО разрабатывает план, чтобы выполнить требования Трампа по 5% ВВП на оборону.

Американские чиновники сообщили своим союзникам по НАТО, что, хотя Трамп планирует принять участие в саммите в Гааге летом, он может решить отменить визит, если остальные члены НАТО не примут предварительного соглашения об увеличении расходов.