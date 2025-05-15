Мерц поддерживает конфискацию росактивов для Украины, если это юридически возможно

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что поддерживает конфискацию замороженных российских активов, но только если для этого существует законный путь.

Об этом он сказал в интервью Zeit, сообщает "Европейская правда".

Глава федерального правительства Германии заявил, что в Европе настроены "использовать все возможности" для принуждения России к миру и поддержки Украины.

"Речь идет о дальнейших санкциях в энергетическом секторе, банковской сфере, а также о дальнейших шагах в отношении активов и санкциях против отдельных лиц. Над этим мы сейчас работаем вместе с европейскими партнерами", – перечислил Мерц.

Он уточнил, что обсуждается и вопрос конфискации замороженных активов России.

"Если будет возможность мобилизовать эти средства на четкой юридической основе, мы это сделаем. Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг несет для финансового рынка Европы", – предостерег канцлер.

После того, как в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, США и их союзники заморозили около 300 миллиардов долларов суверенных российских активов.

Европейские лидеры хотят использовать эти активы для восстановления Украины, но еще не пришли к соглашению о том, как избежать юридических проблем или создания проблемного международного прецедента.

Как сообщалось, не имея никаких гарантий, что санкции ЕС будут продлены этим летом, в Бельгии заявляют, что его страна готова помочь в создании международной коалиции для сохранения российских активов замороженными.

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