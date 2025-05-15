СМИ узнали, когда украинская делегация прибудет в Стамбул

Украинская делегация, которую возглавляет министр обороны Рустем Умеров прибудет в Стамбул для переговоров с Россией поздно вечером в четверг, 15 мая.

Об этом Суспільному сообщил источник в Офисе президента Украины, информирует "Европейская правда".

При этом самолет с президентом Владимиром Зеленским покинул Турцию и отправился в Албанию.

Завтра, 16 мая, там стартует Саммит европейского политического сообщества и Зеленский подтвердил свое участие в мероприятии.

Ранее украинский президент заявил, что решил отправить на переговоры в Стамбул украинскую делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.

Перед тем стало известно, что РФ отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

Зеленский указал, что РФ своей делегацией в Стамбуле показывает неуважение к президенту США Дональду Трампу.