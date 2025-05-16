Зеленский прибыл в Албанию на саммит европейских лидеров

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Албанию на саммит Европейского политического сообщества (EPC).

Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров, передает Укринформ, пишет "Европейская правда".

Утром в пятницу, 16 мая, Никифоров сообщил о прибытии украинского президента на саммит.

"Да, президент уже в Албании для участия в саммите EPC", – отметил он.

Европейское политическое сообщество – это формат сотрудничества государств на европейском континенте, открытый для стран, не входящих в Евросоюз.

СМИ ожидают, что на саммите EPC главной темой станет резкое усиление санкций против Москвы.

Предыдущий саммит Европейского политического сообщества состоялся в ноябре 2024 года в Будапеште.