Зеленский прибыл в Албанию на саммит европейских лидеров
Новости — Пятница, 16 мая 2025, 09:38 —
Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Албанию на саммит Европейского политического сообщества (EPC).
Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров, передает Укринформ, пишет "Европейская правда".
Утром в пятницу, 16 мая, Никифоров сообщил о прибытии украинского президента на саммит.
"Да, президент уже в Албании для участия в саммите EPC", – отметил он.
Европейское политическое сообщество – это формат сотрудничества государств на европейском континенте, открытый для стран, не входящих в Евросоюз.
СМИ ожидают, что на саммите EPC главной темой станет резкое усиление санкций против Москвы.
Предыдущий саммит Европейского политического сообщества состоялся в ноябре 2024 года в Будапеште.
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