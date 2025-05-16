Трамп говорит, что мир станет значительно безопаснее "через 2-3 недели"

Президент США Дональд Трамп, комментируя мирный процесс в отношении Украины, заявил, что мир станет еще безопаснее "через 2-3 недели".

Об этом президент США заявил во время визита в ОАЭ в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Трамп еще раз повторил ранее высказанное им убеждение, что лидер РФ Владимир Путин не приехал бы на переговоры в Турцию, если бы туда не прибыл и президент США. "Я понимаю это", – сказал Трамп.

В то же время он добавил, что "мы должны это сделать", выразив надежду, что сможет встретиться с лидером РФ, "как только мы сможем это организовать".

"Но я вам скажу, что уже сейчас мир стал значительно безопаснее. И я думаю, через две-три недели он станет еще безопаснее", – сказал президент США, явно выражая свою веру в то, что сможет договориться с Путиным о завершении боевых действий в Украине.

В четверг Трамп заявил, что мирное урегулирование войны России против Украины не может состояться без его встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Госсекретарь США Марко Рубио поддержал эту точку зрения, выразив скептицизм относительно результатов украинско-российских переговоров в Стамбуле, которые пройдут в пятницу.