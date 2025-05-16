Радник президента Литви Дейвідас Матульоніс вважає, що Росія насправді не хоче мирної угоди з Україною, інакше очільник Кремля Владімір Путін сам взяв би участь у переговорах, що мали відбутися цього тижня в Туреччині.

Про це він сказав у коментарі LRT, пише "Європейська правда".

Радник президента впевнений: "Якби Росія справді вірила в переговори і хотіла їх, вона б надіслала більш серйозну делегацію, можливо, навіть сам Путін взяв би участь і провів би переговори безпосередньо з Зеленським".

"Зеленський дуже чітко заявив, що готовий поїхати до Туреччини, він дійсно поїхав і показав президенту [Дональду] Трампу, що йому можна довіряти", – сказав він.

Матульоніс також наголосив, що "нормальні мирні переговори" завжди починаються з припинення вогню.

"Зараз війна триває, [...] це спроба обернути все на свою користь, ми поки що не бачимо жодних перспектив, що ця зустріч може мати позитивний результат у переговорах", – додав радник литовського президента.

Нагадаємо, на переговори у Туреччину, ініційовані правителем Кремля Путіним, Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.

Делегацію України очолює міністр оборони Рустем Умєров. Загалом президент Володимир Зеленський призначив до складу делегації 12 осіб.

16 травня українська делегація вже зустрілася з представниками чотирьох країн під час перебування у Туреччині: вони скоординували позиції перед зустріччю з делегацією РФ.

Державне турецьке агентство Anadolu раніше оприлюднило графік запланованих зустрічей за участю делегацій України, США, Туреччини та Росії у Стамбулі.