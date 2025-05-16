В Литве уверены: если бы Россия хотела прекратить войну, Путин приехал бы в Турцию

Советник президента Литвы Дейвидас Матульонис считает, что Россия на самом деле не хочет мирного соглашения с Украиной, иначе глава Кремля Владимир Путин сам бы принял участие в переговорах, которые должны были состояться на этой неделе в Турции.

Об этом он сказал в комментарии LRT, пишет "Европейская правда".

Советник уверен: "Если бы Россия действительно верила в переговоры и хотела их, она бы направила более серьезную делегацию, возможно, даже сам Путин принял бы участие и провел бы переговоры непосредственно с Зеленским".

"Зеленский очень четко заявил, что готов поехать в Турцию, он действительно поехал и показал президенту [Дональду] Трампу, что ему можно доверять", – сказал он.

Матульонис также подчеркнул, что "нормальные мирные переговоры" всегда начинаются с прекращения огня.

"Сейчас война продолжается, [...] это попытка обратить все в свою пользу, мы пока не видим никаких перспектив, что эта встреча может иметь положительный результат в переговорах", – добавил советник литовского президента.

Напомним, на переговоры в Турцию, инициированные правителем Кремля Путиным, Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

Делегацию Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Всего президент Владимир Зеленский назначил в состав делегации 12 человек.

16 мая украинская делегация уже встретилась с представителями четырех стран во время пребывания в Турции: они скоординировали позиции перед встречей с делегацией РФ.

Государственное турецкое агентство Anadolu ранее обнародовало график запланированных встреч с участием делегаций Украины, США, Турции и России в Стамбуле.