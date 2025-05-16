В Эстонии планируют ужесточить наказание за обрыв подводных кабелей

Правительство Эстонии обсудило, одобрило и направило в парламент для утверждения проект поправок к Пенитенциарному кодексу, предусматривающих наказание до десяти лет лишения свободы за обрыв морских подводных кабелей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Проект усилит Пенитенциарный кодекс, чтобы лучше защитить связанную с внешними соединениями инфраструктуру Эстонии и эффективнее реагировать на ее нарушения.

Сфера действия пенитенциарного права расширяется и охватывает действия, совершенные в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, если они наносят ущерб коммуникационной или энергетической инфраструктуре, связанной с Эстонией, например, кабелям, трубопроводам или объектам управления движением.

Наказание за преступления в отношении подводных кабелей и трубопроводов будет особенно суровым: до десяти лет лишения свободы для физического лица и до четырех миллиардов евро штрафа для юридического лица, даже если повреждение не было умышленным и не вызвало перерыва в обслуживании.

Законопроект также предусматривает уголовную ответственность за "заказной вандализм" – например, за умышленное повреждение имущества, независимо от суммы причиненного ущерба.

Поправки также распространяют действие эстонского пенитенциарного законодательства на преступления, совершенные на территории дипломатических представительств Эстонии за рубежом, и на действия, которые нарушают защиту государственной тайны или секретной информации за пределами территории Эстонии.

Напомним, 14 апреля президент Эстонии Алар Карис одобрил поправки к законам об организации Сил обороны и экономической зоне, направленные на укрепление безопасности судоходства в морской зоне страны.

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