Мерц назвав переговори у Стамбулі "дуже невеликим, але позитивним сигналом"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав проведення у Стамбулі у пʼятницю перших з 2022 року прямих переговорів України та Росії.

Його слова в кулуарах саміту Європейської політичної спільноти в Албанії наводить агентство AFP, пише "Європейська правда".

Мерц привітав переговори між представниками України та Росії в Стамбулі як "перший позитивний сигнал".

"Той факт, що вони сьогодні зустрілися вперше за три з половиною роки, є дуже невеликим, але першим позитивним сигналом", – заявив німецький канцлер.

Він водночас наголосив на необхідності посилити дипломатичні зусилля паралельно з військовою підтримкою України.

"Не має бути жодних сумнівів, що ми готові продовжувати надавати підтримку", – сказав Мерц, додавши, що наразі досягнуто лише "дуже, дуже невеликих дипломатичних успіхів".

Нагадаємо, 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.

Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.

За даними ЗМІ, росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також висунули низку завідомо неприйнятних умов Україні.