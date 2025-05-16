Мерц назвал переговоры в Стамбуле "очень небольшим, но позитивным сигналом"

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал проведение в Стамбуле в пятницу первых с 2022 года прямых переговоров Украины и России.

Его слова в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Албании приводит агентство AFP, пишет "Европейская правда".

Мерц приветствовал переговоры между представителями Украины и России в Стамбуле как "первый позитивный сигнал".

"Тот факт, что они сегодня встретились впервые за три с половиной года, является очень небольшим, но первым позитивным сигналом", – заявил немецкий канцлер.

В то же время он подчеркнул необходимость усилить дипломатические усилия параллельно с военной поддержкой Украины.

"Не должно быть никаких сомнений, что мы готовы продолжать оказывать поддержку", – сказал Мерц, добавив, что пока достигнуты лишь "очень, очень небольшие дипломатические успехи".

Напомним, 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.

Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

По данным СМИ, россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд заведомо неприемлемых условий Украине.