СМИ: прокурор МУС взял отпуск на время расследования обвинений в домогательствах

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан взял отпуск на фоне расследования обвинений в сексуальных домогательствах с его стороны.

Об этом агентство Reuters узнало от источников в МУС, пишет "Европейская правда".

По информации Reuters, Международный уголовный суд уже в пятницу может официально объявить, что прокурор Карим Хан ушел в административный отпуск.

Отпуск совпадает с расследованием обвинений против Хана в сексуальных домогательствах, о которых впервые стало известно в конце прошлого года.

Источники Reuters сообщили, что Хан на прошлой неделе разговаривал со следователями ООН, которые ведут расследование. Пока неизвестно, когда оно будет завершено, какими будут его результаты и что они будут означать.

Собеседник агентства в прокуратуре МУС уточнил, что также неизвестно, кто возьмет на себя обязанности Хана.

О жалобе на прокурора МУС из-за якобы домогательств стало известно в октябре 2024 года из публикации британского таблоида Daily Mail. Таблоид писал, что пострадавшей является секретарша Офиса прокурора Суда.

Обвинения против прокурора Международного уголовного суда появились за две недели до того, как он объявил о ходатайстве об ордерах на арест высокопоставленных чиновников Израиля и лидеров террористической группировки ХАМАС.

Сам Карим Хан все обвинения ранее отрицал.