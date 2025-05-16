Словения поддерживает более широкое определение оборонных расходов, чтобы выполнить требования НАТО

Премьер-министр Словении Роберт Голоб призвал к расширению определения расходов на оборону, что поможет выполнить призывы США выделить больше средств на безопасность в рамках НАТО.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Голоб заявил, что Словения и еще несколько государств НАТО объединились, чтобы продвигать единую методологию расчета расходов на оборону в ближайшие недели и представить предложение генсеку Альянса Марку Рютте.

Словенский премьер отметил, что НАТО пока не имеет единого стандарта относительно того, что считается расходами на безопасность.

Словения поддержит предложение включить инвестиции в оборонную промышленность ЕС в это определение, отметил он.

"Мы не можем позволить себе тратить 5% ВВП на оборону и оставаться конкурентоспособными, если не сможем совместить эти две сферы", – сказал Голоб.

Напомним, по данным СМИ, НАТО разрабатывает план, чтобы выполнить требования Трампа по 5% ВВП на оборону.

Генсек НАТО Марк Рютте продвигает идею согласования новой цели в 3,5% ВВП в течение следующих семи лет, а также дополнительных 1,5% на более широкие расходы, связанные с обороной.