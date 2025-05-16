В США готовятся к переговорам о сокращении американского контингента в Европе

Соединенные Штаты могут начать переговоры с европейскими союзниками о сокращении американского военного контингента в Европе позже в этом году.

Об этом заявил в пятницу посол США при НАТО Мэтью Уитакер, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли администрация президента США Трампа возможность вывода войск из Европы, Уитакер сказал, что "ничего не решено".

"Но как только мы примем решение, мы начнем эти переговоры в рамках НАТО. Это будет, безусловно, после саммита (в Гааге – Ред.), где-то в конце года, мы начнем эти переговоры... Все наши союзники готовы к этому", – добавил он.

Уитакер сказал, что США обсудят с союзниками любые изменения в численности войск, чтобы избежать пробелов в безопасности.

"Это более чем 30-летнее желание США (сократить войска в Европе – Ред.), президент Трамп просто сказал: достаточно, это будет сделано, и это будет сделано сейчас, это будет сделано упорядоченно, но мы не будем больше терпеть промедление в этой ситуации... Нам просто нужно проработать практические последствия", – отметил посол.

При этом он заверил, что "Соединенные Штаты останутся в этом альянсе, и мы будем большим другом и большим союзником".

Американские военные имеют на континенте более 100 тысяч военнослужащих, но глава Пентагона Пит Гегсет ранее говорил европейским коллегам, что они не должны считать, что присутствие Соединенных Штатов будет длиться вечно.

В апреле СМИ сообщили, что в Министерстве обороны США рассматривают предложение вывести до 10 тысяч военнослужащих из Европы.

Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе и НАТО генерал Кристофер Каволи выступил против вывода американских войск из Европы.

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