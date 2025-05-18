В Британії затримали другого підозрюваного у справі про підпал майна прем’єра Стармера

Британська поліція напередодні затримала другу особу в рамках розслідування серії підпалів об’єктів, які пов’язані з прем’єр-міністром країни Кіром Стармером.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву поліції, інформує "Європейська правда".

Як зазначили британські правоохоронці, 26-річного чоловіка заарештували в лондонському аеропорту Лутон за підозрою у змові з метою вчинення підпалу з наміром заподіяти шкоду життю людей, і перерахувала ті самі інциденти, в яких були задіяні об'єкти, пов'язані зі Стармером.

Перед цим в рамках розслідування був затриманий 21-річний українець Роман Лавринович, який у п'ятницю постав перед судом за звинуваченнями у підпалі з наміром заподіяти шкоду життю людей.

Ідеться про підпал автомобіля, який раніше належав Стармеру, а також дві спроби підпалу будинку, який премʼєр Британії здає в оренду.

Сам Стармер заявив, що підпали об'єктів, пов'язаних із ним, є "нападом на всіх нас, на демократію і цінності, які ми відстоюємо".