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Зеленский рассказал о встрече с новым Папой Римским в Ватикане

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Новости — Воскресенье, 18 мая 2025, 16:56 — Олег Павлюк

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с Папой Римским Львом XIV после завершения его инаугурационной мессы в Ватикане в воскресенье.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства написал на Х.

Зеленский отметил, что "авторитет и голос Святого Престола могут сыграть важную роль" в завершении войны России против Украины.

"Благодарим Ватикан за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов", – отметил президент.

Напомним, 12 мая Зеленский и новый Папа Римский провели первый телефонный разговор.

Кроме того, новый Папа Римский Лев XIV во время церемонии вступления на престол в воскресенье вспомнил "измученную Украину", которая "ждет переговоров о справедливом и прочном мире".

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Зеленский Ватикан
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