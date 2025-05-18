Зеленский рассказал о встрече с новым Папой Римским в Ватикане

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с Папой Римским Львом XIV после завершения его инаугурационной мессы в Ватикане в воскресенье.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства написал на Х.

Зеленский отметил, что "авторитет и голос Святого Престола могут сыграть важную роль" в завершении войны России против Украины.

"Благодарим Ватикан за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов", – отметил президент.

After the inauguration Mass, we had a meeting with Pope Leo XIV @Pontifex. We are grateful to His Holiness for the audience.



For millions of people around the world, the Pontiff is a symbol of hope for peace. The authority and voice of the Holy See can play an important role in… pic.twitter.com/6pFGJfcrae – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 18, 2025

Напомним, 12 мая Зеленский и новый Папа Римский провели первый телефонный разговор.

Кроме того, новый Папа Римский Лев XIV во время церемонии вступления на престол в воскресенье вспомнил "измученную Украину", которая "ждет переговоров о справедливом и прочном мире".