Близько 100 людей евакуювали зі швейцарського села через загрозу обвалу

Швейцарська влада евакуювали близько 100 людей з їхніх будинків після того, як зсув ґрунту почав загрожувати селу Блаттен в альпійському кантоні Вале.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 20 Minuten.

Евакуацію Блаттена вирішили евакуювати через зсув ґрунту, внаслідок якого поблизу фіксують обвали скель – явище, яке вже раніше спостерігалось у цьому районі.

Представник евакуаційного штабу Блаттена Маттіас Ебенер розповів, що із села евакуювали 92 місцевих жителів та кількох туристів.

"Евакуація відбулась спокійно і впорядковано. Всіх людей вдалося розмістити в приватних помешканнях родичів або знайомих, або в інших готелях. Туристи, які постраждали, були переселені в готелі поблизу", – зазначив він.

Наразі невідомо, коли люди зможуть повернутися до своїх домівок. За словами Ебенера, місцева влада стежитиме за ситуацією, яку "дуже важко передбачити".

Тим часом з міркувань безпеки також було тимчасово перекрито головну дорогу до Блаттена.

Раніше ЗМІ повідомляли про інше швейцарське село – Брієнц, що у кантоні Граубюнден, яке неодноразово евакуювали через загрозу зсуву.