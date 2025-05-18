Около 100 человек эвакуировали из швейцарской деревни из-за угрозы обвала

Швейцарские власти эвакуировали около 100 человек из их домов после того, как оползень почвы начал угрожать деревне Блаттен в альпийском кантоне Вале.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 20 Minuten.

Эвакуацию Блаттена решили провести из-за оползня, в результате которого вблизи фиксируются обвалы скал – явление, которое уже ранее наблюдалось в этом районе.

Представитель эвакуационного штаба Блаттена Маттиас Эбенер рассказал, что из деревни эвакуировали 92 местных жителя и нескольких туристов.

"Эвакуация прошла спокойно и организованно. Всех людей удалось разместить в частных домах родственников или знакомых, или в других отелях. Пострадавшие туристы были переселены в отели поблизости", – отметил он.

Пока неизвестно, когда люди смогут вернуться в свои дома. По словам Эбенера, местные власти будут следить за ситуацией, которую "очень трудно предсказать".

Между тем из соображений безопасности также была временно перекрыта главная дорога в Блаттен.

Ранее СМИ сообщали о другом швейцарском селе – Бриенц, что в кантоне Граубюнден, которое неоднократно эвакуировали из-за угрозы оползня.