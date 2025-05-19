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Парламентские выборы в Португалии: правящий альянс побеждает, но не получает большинство

Новости — Понедельник, 19 мая 2025, 08:10 — Ирина Кутелева

На досрочных парламентских выборах в Португалии побеждает правящий Демократический альянс (AD), однако не получает большинства, необходимого для самостоятельного формирования правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По результатам подсчета всех голосов, проголосовавших в стране, партия AD получила 89 мест в 230-местном парламенте, что на девять больше, чем на предыдущих выборах.

"Португальцы не хотят больше внеочередных выборов, они хотят четырехлетний законодательный орган", – заявил премьер-министр Португалии Луиш Монтенергу.

Он сказал, что результаты выборов являются вотумом доверия со стороны португальцев, который оппозиция должна уважать.

Второе место почти поделили между собой Социалистическая партия и ультраправая политсила Chega ("Достаточно").

В частности, португальские ультраправые превзошла большинство прогнозов опросов и получила 58 мест, что на восемь больше, чем в прошлом году.

Социалисты получили всего на 50 тысяч голосов больше, чем Chega, и однако потеряли места в парламенте (с 78 до 58), что стало огромным ударом для одной из двух основных партий Португалии.

Лидер социалистов Педру Нуно Сантуш заявил, что уйдет в отставку.

Голоса из-за рубежа, которые будут подсчитаны в ближайшие дни, все еще могут вывести ультраправых на чистое второе место, что станет первым случаем за почти 40 лет, когда социалисты не попадут в двойку лидеров.

Монтенегру отказался заключать какие-либо соглашения с ультраправыми, что означает, что его правительство будет вынуждено договариваться о частичной поддержке в парламенте, если не найдет другого решения. Он заявил, что ожидает формирования очередного правительства меньшинства.

Роспуску парламента и объявлению досрочных выборов предшествовал скандал из-за обогащения семьи премьера Монтенегру.

В центре кризиса находилась консалтинговая фирма, принадлежащая семье премьер-министра. Она заключила контракты с частными компаниями, которые, по словам оппозиции, привели к обогащению Монтенегру. Сам он отрицает любой конфликт интересов.

Вотум недоверия против себя инициировал сам премьер, который выступал против формирования парламентской комиссии по расследованию бизнеса его семьи.

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Португалия
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