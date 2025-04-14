ЗМІ: Британія і ЄС можуть на саміті у травні підписати пакт про оборону і безпеку

На саміті 19 травня Британія і Євросоюз можуть підписати пакт про оборону і безпеку, який дозволить британським збройовим компаніям брати участь у спільних закупівлях озброєнь.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Financial Times.

Погрози президента Дональда Трампа не захищати союзників по НАТО і його натяки на адресу Росії змусили європейські країни колективно переозброїтися і збільшити свої оборонні витрати, а також обговорити, як об'єднати сили і засоби, щоб найкраще захистити Україну після можливої мирної угоди за посередництва США.

"Коаліція рішучих" на чолі з Францією і Великою Британією проклала шлях до підписання пакту наступного місяця на саміті лідерів ЄС з прем'єром Британії Кіром Стармером – першій такій зустрічі після Brexit.

"Щодо оборони, британці, по суті, повернулися до гурту", – сказав один з дипломатів ЄС.

Посли ЄС зустрілися в п'ятницю в рамках підготовки до саміту, і чотири дипломати заявили, що більшість столиць закликають до підписання пакту про оборону і безпеку на додаток до ширшої заяви з геополітичних питань.

Європейська комісія зробила такий документ передумовою для участі Великої Британії в запропонованій кредитній програмі на суму 150 мільярдів євро, яку уряди можуть використати для військових закупівель.

На знак тісної координації дій міністр оборони Великої Британії Джон Гілі минулого тижня був одним з організаторів зустрічі "коаліції рішучих" в Брюсселі зі своїм французьким колегою, після чого відбулася зустріч Контактної групи з питань оборони України під спільним головуванням з його німецьким колегою.

Водночас британська міністерка фінансів Рейчел Рівз приєдналася до міністрів фінансів ЄС у Варшаві на вихідних, щоб висловитися "за поглиблення співпраці з нашими європейськими союзниками у сфері фінансування оборони".

Столиці ЄС також прагнуть завершити роботу над двома іншими угодами з Великою Британією, які охоплюватимуть такі питання, як енергетика, міграція і рибальство.

Останнє є суперечливим питанням для Франції, Данії і деяких інших прибережних країн ЄС, які хочуть зберегти свій доступ до вод Великої Британії після того, як термін дії чинної угоди завершиться у 2026 році.

Французька позиція, підтверджена під час дискусії послів ЄС у п'ятницю, полягає в тому, що будь-яка спроба Великої Британії переглянути рівень доступу ЄС до британських рибальських вод затьмарить ширші переговори, в тому числі про оборону.

"Війна, Трамп і переозброєння Європи зближують Францію і Велику Британію. Але нам потрібна добра воля в деяких інших питаннях, щоб зблизити ЄС і Велику Британію", – сказав дипломат.

За словами дипломатів, і Париж, і Лондон перебувають під тиском, щоб знайти компроміс в той час, як інші столиці стверджують, що було б смішно, якби права на риболовлю – політично чутливе, але економічно незначне питання – перешкоджало тіснішій співпраці в такому важливому питанні, як європейська безпека.

Як повідомлялося, переважна більшість британських виборців хочуть, щоб уряд зосередився на відновленні торговельних зв’язків з ЄС замість укладення нової економічної угоди зі США.

З моменту вступу на посаду в липні минулого року прем'єр-міністр Кір Стармер пообіцяв "перезавантажити" відносини з ЄС, які часто були холодними за попереднього консервативного уряду Великої Британії.

Стармер заявляв, що прагне покращити торговельну угоду з Європейським Союзом, яку Лондон підписав із Брюсселем після Brexit.