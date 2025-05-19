ЕС и Британия сблизили позиции в переговорах о перезапуске отношений после Brexit

В переговорах между Великобританией и Евросоюзом о "перезагрузке" отношений после всех споров, связанных с Brexit, в последний вечер достигли ощутимого сдвига.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

Собеседник с британской стороны раскрыл журналистам, что вечером в воскресенье в переговорах произошел "прорыв", детали которого еще должны быть финализированы. Это произошло в последний момент перед тем, как Кир Стармер примет в Лондоне президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Среди споров, которые до сих пор остаются между ЕС и Великобританией, – доступ европейских рыбаков в британские воды и проверки продуктов питания при пересечении границы.

Какого именно вопроса касается "прорыв", точно не известно, но подозревают, что это именно рыболовство. Ранее ходили слухи о том, что ЕС и Великобритания близки к 10-летнему соглашению о допуске европейских рыбаков в британские воды.

В Брюсселе связали рыболовный вопрос с вопросом отмены проверок продуктов питания и настаивали, что временные рамки для первого и второго должны быть одинаковыми.

Министр по вопросам торговли и предпринимательства Джонатан Рейнольдс в утренних комментариях отказался подтверждать договоренность о соглашении по рыболовству, но сказал, что Великобритания получила очень выгодное предложение.

Кроме рыбы и движения товаров, переговоры касаются также доступа для британских компаний к европейским финансовым программам для развития оборонной промышленности, а также программ мобильности для молодежи и процедуры прохождения границы для граждан Великобритании.

Ранее сообщалось, что на саммите 19 мая Великобритания и Евросоюз могут подписать пакт о обороне и безопасности, который позволит британским оружейным компаниям участвовать в совместных закупках вооружений.