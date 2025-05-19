В Британии произошла масштабная утечка персональных данных в результате кибератаки

В понедельник, 19 мая, агентство по юридической помощи Великобритании сообщило о кибератаке, в результате которой было похищено "значительное" количество персональных данных, включая уголовные записи людей, которые с 2010 года подавали заявления на получение юридической помощи.

Об этом со ссылкой на заявление агентства пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Агентству стало известно о нападении 23 апреля и с тех пор оно работает совместно с Национальным агентством по борьбе с преступностью.

В пятницу, 16 мая, выяснилось, что кибератака была более масштабной, чем считалось ранее: злоумышленники получили доступ к информации, касающейся заявителей, что вынудило агентство приостановить работу своих онлайн-сервисов.

По данным агентства, хакеры могли получить доступ к персональным данным заявителей, в частности адресам, датам рождения, национальным идентификационным номерам, а также финансовой информации – суммам взносов, долгов и платежей.

"С момента обнаружения атаки моя команда непрерывно сотрудничает с Национальным центром кибербезопасности для усиления защиты наших систем, чтобы мы могли безопасно продолжать выполнять нашу важную работу. Однако стало ясно, что для защиты сервиса и его пользователей нам нужно было прибегнуть к радикальным мерам. Именно поэтому мы решили временно отключить онлайн-сервис", – заявила генеральный директор агентства Джейн Гарботтл.

Гарботтл отметила, что агентство, входящее в состав Министерства юстиции, имеет резервные планы, поэтому люди, нуждающиеся в юридической помощи, все равно могут ее получить.

В конце апреля нидерландское агентство военной разведки MIVD сообщило о том, что Россия усиливает свои гибридные атаки, направленные на подрыв общества в Нидерландах и их европейских союзниках, а российские хакеры уже нацелились на нидерландскую государственную службу.

В том же месяце стало известно, что Министерство иностранных дел Франции заявило, что Россия несет ответственность за ряд кибератак против страны за последние годы, включая взлом предвыборной кампании Эмманюэля Макрона в 2017 году.