Орбан привітав проєвропейського переможця виборів президента Румунії

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан привітав Нікушора Дана з перемогою на виборах президента Румунії, тоді як під час кампанії публічно підтримував його ультраправого опонента Джордже Сіміона.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У короткому повідомленні на Х Орбан привітав Дана з перемогою в другому турі президентських виборів у Румунії.

"Розраховую на спільну роботу над зміцненням співпраці між Угорщиною та Румунією на благо наших народів", – додав глава угорського уряду.

I would like to congratulate @NicusorDanRO on his victory in the Romanian presidential elections. I look forward to working together on strengthening the cooperation between Hungary and Romania, to the benefit of our peoples. – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 19, 2025

Під час президентської кампанії в Румунії Віктор Орбан відкрито підтримав Сіміона – лідера ультраправої румунської партії AUR, який лідирував у першому турі.

Це рішення викликало бурхливу реакцію серед мільйона етнічних угорців Румунії, релігійні та політичні лідери яких заявили, що перемога ультраправого кандидата може загрожувати правам меншин.

Підрахунок 100% бюлетенів показав, що Нікушор Дан – проєвропейський мер Бухареста – переміг на президентських виборах в Румунії з результатом 53,60% голосів.

Сіміон визнав поразку на виборах і привітав свого суперника, хоча раніше заявляв про свою "однозначну перемогу".

Детальний аналіз читайте у статті: Румунія обирає ЄС: чому президентські вибори у сусідів стали сенсацією європейського масштабу