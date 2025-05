Орбан привітав проєвропейського переможця виборів президента Румунії

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан привітав Нікушора Дана з перемогою на виборах президента Румунії, тоді як під час кампанії публічно підтримував його ультраправого опонента Джордже Сіміона.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У короткому повідомленні на Х Орбан привітав Дана з перемогою в другому турі президентських виборів у Румунії.

"Розраховую на спільну роботу над зміцненням співпраці між Угорщиною та Румунією на благо наших народів", – додав глава угорського уряду.

I would like to congratulate @NicusorDanRO on his victory in the Romanian presidential elections. I look forward to working together on strengthening the cooperation between Hungary and Romania, to the benefit of our peoples.