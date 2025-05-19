Орбан поздравил проевропейского победителя выборов президента Румынии

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан поздравил Никушора Дана с победой на выборах президента Румынии, хотя во время кампании публично поддерживал его ультраправого оппонента Джордже Симиона.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В коротком сообщении на Х Орбан поздравил Дана с победой во втором туре президентских выборов в Румынии.

"Рассчитываю на совместную работу над укреплением сотрудничества между Венгрией и Румынией на благо наших народов", – добавил глава венгерского правительства.

I would like to congratulate @NicusorDanRO on his victory in the Romanian presidential elections. I look forward to working together on strengthening the cooperation between Hungary and Romania, to the benefit of our peoples. – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 19, 2025

Во время президентской кампании в Румынии Виктор Орбан открыто поддержал Симиона – лидера ультраправой румынской партии AUR, который лидировал в первом туре.

Это решение вызвало бурную реакцию среди миллиона этнических венгров Румынии, религиозные и политические лидеры которых заявили, что победа ультраправого кандидата может угрожать правам меньшинств.

Подсчет 100% бюллетеней показал, что Никушор Дан – проевропейский мэр Бухареста – победил на президентских выборах в Румынии с результатом 53,60% голосов.

Симион признал поражение на выборах и поздравил своего соперника, хотя ранее заявлял о своей "однозначной победе".

Подробный анализ читайте в статье: Румыния выбирает ЕС: почему президентские выборы у соседей стали сенсацией европейского масштаба.