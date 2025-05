Орбан поздравил проевропейского победителя выборов президента Румынии

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан поздравил Никушора Дана с победой на выборах президента Румынии, хотя во время кампании публично поддерживал его ультраправого оппонента Джордже Симиона.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В коротком сообщении на Х Орбан поздравил Дана с победой во втором туре президентских выборов в Румынии.

"Рассчитываю на совместную работу над укреплением сотрудничества между Венгрией и Румынией на благо наших народов", – добавил глава венгерского правительства.

I would like to congratulate @NicusorDanRO on his victory in the Romanian presidential elections. I look forward to working together on strengthening the cooperation between Hungary and Romania, to the benefit of our peoples.