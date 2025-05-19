Британца осудили за участие в краже золотого унитаза из дома Черчилля

36-летний мужчина был осужден в Великобритании за участие в краже золотого унитаза из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

В марте 36-летний Фредерик Доу был признан виновным в сговоре с целью конвертации или передачи имущества, полученного преступным путем.

В понедельник в Королевском суде Оксфорда судья Ян Прингл приговорил Доу к 21 месяцу заключения с отсрочкой на два года и обязал его отработать 240 часов неоплачиваемых работ.

Суд признал доказанным, что мужчина помог продать часть золота после совершения преступления в сентябре 2019 года.

Что именно произошло с известным унитазом из дворца, где родился Уинстон Черчилль, до конца не выяснено. Другой подсудимый был признан виновным в краже, а еще один человек признал свою вину по тому же обвинению. Четвертый был оправдан. Приговоры по каждому из этих дел еще не вынесены.

Полностью функциональный туалет под названием "Америка" имел страховую стоимость 4,75 миллиона фунтов (примерно 5,64 миллиона евро). Он был создан итальянским художником Маурицио Каттеланом и был центральным экспонатом выставки в роскошном поместье в Оксфордшире, где 30 ноября 1874 года родился будущий премьер-министр Британии.

Золотой туалет был выставлен напротив дома, где родился Черчилль. Посетители могли им пользоваться, но не более трех минут, чтобы избежать очередей. Туалет уже был выставлен в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке в 2016 году.

Украденный золотой унитаз до сих пор не найден. По словам следователей, его, вероятно, разрезали или переплавили.

В сентябре 2019 года злоумышленники под утро проникли во дворец и украли унитаз. Поскольку он был подключен к системе канализации и водопровода, кража нанесла существенный сопутствующий ущерб и привела к затоплению.