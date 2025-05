ЗМІ: Трамп говорив із Зеленським "кілька хвилин" перед дзвінком з Путіним

Журналіст американського порталу Axios Барак Равід підтверджує, що перед розмовою з Владіміром Путіним президент США Дональд Трамп поговорив з українським візаві.

Про це Равід написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Журналіст посилається на проінформоване джерело, згідно з яким "Трамп зателефонував Зеленському перед розмовою з Путіним і поговорив з ним кілька хвилин".

