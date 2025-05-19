ЗМІ: Трамп говорив із Зеленським "кілька хвилин" перед дзвінком з Путіним

Журналіст американського порталу Axios Барак Равід підтверджує, що перед розмовою з Владіміром Путіним президент США Дональд Трамп поговорив з українським візаві.

Про це Равід написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Журналіст посилається на проінформоване джерело, згідно з яким "Трамп зателефонував Зеленському перед розмовою з Путіним і поговорив з ним кілька хвилин".

Trump called Zelensky ahead of the call with Putin and spoke to him for a few minutes, a source familiar told me https://t.co/7ciRduCjAV – Barak Ravid (@BarakRavid) May 19, 2025

Раніше про дзвінок президентів США та України повідомив телеканал CNN, який посилався на пресслужбу Зеленського.

Очікувалось, що президент США спершу поговорить з Путіним, потім – із Зеленським, після чого він або Білий дім зробить публічну заяву.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс, коментуючи майбутню телефонну розмову між лідерами США та Росії, порушив можливість виходу Вашингтона з переговорного процесу, якщо він не принесе результатів.