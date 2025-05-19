Зеленский: ультиматумами о территории Россия затягивает войну

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия требованиями о выводе украинских войск со своих территорий показывает нежелание прекращать огонь и завершать войну против Украины.

Об этом он рассказал журналистам по итогам разговора с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом, пишет "Европейская правда".

Зеленский подчеркнул, что Украина не будет признавать российскими никакие украинские территории и выводить оттуда свои войска, как того требовала Россия.

"Сейчас есть временно оккупированные территории из-за агрессии "такой большой страны". Это понятно, но никаких ультиматумов и никто сдавать свою землю и свои территории, своих людей, свои дома не будет", – отметил он.

Глава государства указал, что он поднимал эту тему во время последнего разговора с Трампом и европейскими лидерами.

"Если Россия ставит условия выводить наши войска с нашей земли – значит, они не хотят, чтобы было прекращение огня и не хотят, чтобы война закончилась. Потому что они четко понимают, что Украина не будет этого делать", – пояснил Зеленский.

Он также поделился, что Трамп считает, будто Россия "готова к переговорам и готова к компромиссам".

Напомним, президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным 19 мая заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.

В своем сообщении президент США не упомянул ни о требовании администрации о безусловном прекращении огня, которое Путин открыто отверг, ни о потенциальном санкционном давлении в случае отказа Москвы идти на уступки.

После этого Трамп провел часовую беседу с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.