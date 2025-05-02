В Варшаве климатические активисты угрожают заблокировать мосты в день выпускных экзаменов

Польская ветвь климатической инициативы "Последнее поколение" пригрозила заблокировать мосты Варшавы в день одного из выпускных экзаменов старшеклассников и выдвинула серию требований к мэру столицы Рафалу Тшасковскому, который также является кандидатом в президенты.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Активисты "Последнего поколения" во время предвыборного мероприятия Тшасковского в Торуне передали ему письмо, в котором выдвинули ряд экологических требований и угрожают 5 мая заблокировать ряд мостов Варшавы, если их проигнорируют.

Активисты утверждают, что в акции, во время которой они обычно приклеиваются к асфальту, готовы принять участие более 150 человек.

Среди прочего, они требуют существенно увеличить инвестиции в железнодорожный транспорт и сеть общественного транспорта и перенаправить на развитие маршрутов регионального сообщения те средства, которые планировалось потратить на строительство новых автодорог.

Также активисты требуют ввести месячный проездной стоимостью 50 злотых на всю сеть регионального транспорта.

5 апреля выпускники польских школ сдают письменный экзамен по родному языку. Перекрытие мостов может затруднить многим доезд до места экзамена.

Активисты "Последнего поколения" уже неоднократно перекрывали дороги в Варшаве. Во время одной из акций облили краской известную статую русалки на набережной Вислы.

Во время последней из громких акций облили искусственной кровью памятник жертвам Смоленской катастрофы.