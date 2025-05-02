В правительстве Германии прокомментировали возможность запрета ультраправой "АдГ"

После того как немецкое Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю партию "Альтернатива для Германии" ("АдГ") как правоэкстремистскую, в правительстве прокомментировали возможность запрета политсилы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

В частности, глава МВД Ненси Фезер с осторожностью относится к возможности запрета партии.

"Существуют очень веские причины, почему запрет партии имеет очень высокие конституционные препятствия", – заявила министр.

Фезер добавила, что нельзя исключать возможности запрета "АдГ".

"Но мы должны продолжать относиться к этому с большой осторожностью. В любом случае, это не автоматический процесс", – отметила глава немецкого МВД.

Так же осторожно по поводу возможного запрета "АдГ" высказался и пока еще действующий канцлер Олаф Шольц.

"Я считаю, что этот вопрос нельзя решать в спешке", – сказал он.

Ранее стало известно, что Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю партию "Альтернатива для Германии" как правоэкстремистскую. Это дает спецслужбам больше полномочий для надзора за политсилой.

На досрочных выборах в парламент "АдГ" получила 152 места – почти вдвое больше, чем имела, и стала главной оппозиционной силой. Поддержка партии наиболее высока в восточных землях.

По данным опроса, проведенного в начале апреля, "АдГ" впервые возглавила рейтинг политических сил страны.