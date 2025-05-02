Нападения на французские тюрьмы больше не расследуются как терроризм

Французские прокуроры, занимающиеся борьбой с терроризмом, больше не будут расследовать дело 30 человек, подозреваемых в причастности к серии нападений на тюрьмы, заявив в пятницу, что их действия были "в рамках крупной организованной преступности".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В течение пяти ночей в апреле было совершено нападения по меньшей мере на 10 французских тюрем. Из автоматического оружия обстреляли тюрьмы, сожгли автомобили на парковках тюрем, а офицеров запугивали в их домах.

Несмотря на заявления чиновников о том, что нападения, вероятно, были спровоцированы попытками разгромить банды, которые управляют своими наркоимпериями из-за решетки, французская национальная прокуратура по борьбе с терроризмом (PNAT) быстро взяла на себя расследование.

Однако в пятницу PNAT заявила: "Не похоже, что эти скоординированные действия являются результатом террористической деятельности... Не было обнаружено никаких радикальных насильственных идеологий, никакого иностранного вмешательства, оба этих направления были тщательно расследованы".

PNAT сообщила, что 30 человек были арестованы по подозрению в причастности к нападениям. Семеро уже отбывали наказание в тюрьме, а четверо были несовершеннолетними. Впоследствии семеро были освобождены.

PNAT заявила, что следователи установили личность предполагаемого создателя группы DDPF (аббревиатура от "Защита французских заключенных" или "Права французских заключенных") в Telegram, которая, по ее словам, использовалась для защиты нападений и разоблачения условий содержания осужденных. По ее данным, этот человек является осужденным заключенным, который ожидает суда по делу о наркокартеле и имеет вероятные связи с мощной и быстро растущей бандой DZ Mafia в Марселе.

Тег DDPF был нанесен на многие из атакованных тюрем, и PNAT утверждает, что группа DDPF в Telegram использовалась для заказа нападений, передавая работу мелким преступникам для выполнения в манере, которая обычно используется французскими бандами.

Учитывая вероятные связи с организованной преступностью, PNAT заявила, что передает расследование в отдел по борьбе с организованной преступностью JUNALCO при прокуратуре Парижа.

Нападения на тюрьмы подчеркнули растущие проблемы Франции с организованной преступностью. На этой неделе законодатели одобрили широкомасштабный закон о борьбе с наркотиками, чтобы предоставить государству более жесткие инструменты для борьбы с резким ростом наркопреступности после рекордного наплыва южноамериканского кокаина в Европу.

Новый закон, среди прочих мер, создаст национальную прокуратуру по вопросам организованной преступности и изолирует опасных главарей в тюрьмах.

Ранее сообщалось, что во Франции в пятницу будут предъявлены обвинения 21 подозреваемому в нападениях на тюрьмы и уничтожении автомобилей сотрудников.