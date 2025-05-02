ЄС про візит Вучича в Москву 9 травня: стосунки з Росією не можуть бути, "як зазвичай"

Європейський Союз завжди чітко висловлював позицію, яку мають поділяти усі держави-члени та держави-кандидати: стосунки з Росією та Путіним після його агресії проти України не можуть продовжуватися, як зазвичай

Про це на брифінгу у Брюсселі 2 травня заявив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт, відповідаючи на питання про оцінку з боку ЄС майбутнього візиту президента Сербії Александара Вучича в Москву на 9 травня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Ламмерт підкреслив, що Євросоюз очікує від Сербії, що подала заявку на членство, поділяти спільні принципи і цінності ЄС – зокрема, щодо того, що стосунки з Путіним не можуть будуватися, як зазвичай.

"Сербія подала заявку на вступ до ЄС і веде переговори про членство. Європейський Союз хоче розраховувати на Сербію як на надійного європейського партнера у питаннях спільних принципів, цінностей, безпеки та добробуту", – констатував Ламмерт.

Він додав, що наразі ЄС "потрібно, щоб Сербія запевнила нас у своєму стратегічному курсі".

"ЄС абсолютно чітко дав зрозуміти нашим партнерам, зокрема країнам-кандидатам, таким як Сербія: відносини з Росією не можуть залишатися такими, як зазвичай, за режиму Путіна та в тіні неспровокованої й невиправданої загарбницької війни Росії проти України", – повідомив речник Єврокомісії.

Напередодні сербський президент Александар Вучич заявив, що не відмовиться від наміру поїхати до Москви 9 травня, оскільки пообіцяв це очільнику Кремля Владіміру Путіну.

Нагадаємо, що головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас у квітні закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

Європейський Союз також дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до ЄС, не відвідувати парад у Москві 9 травня та не здійснювати візити у Росію.