ЕС о визите Вучича в Москву 9 мая: отношения с Россией не могут быть, "как обычно"

Европейский Союз всегда четко выражал позицию, которую должны разделять все государства-члены и государства-кандидаты: отношения с Россией и Путиным после его агрессии против Украины не могут продолжаться, как обычно.

Об этом на брифинге в Брюсселе 2 мая заявил спикер Европейской комиссии Маркус Ламмерт, отвечая на вопрос об оценке со стороны ЕС предстоящего визита президента Сербии Александара Вучича в Москву 9 мая, передает корреспондент "Европейской правды".

Ламмерт подчеркнул, что Евросоюз ожидает от Сербии, которая подала заявку на членство, разделять общие принципы и ценности ЕС – в частности, что отношения с Путиным не могут строиться, как обычно.

"Сербия подала заявку на вступление в ЕС и ведет переговоры о членстве. Европейский Союз хочет рассчитывать на Сербию как на надежного европейского партнера в вопросах общих принципов, ценностей, безопасности и благосостояния", – констатировал Ламмерт.

Он добавил, что сейчас ЕС "нужно, чтобы Сербия заверила нас в своем стратегическом курсе".

"ЕС абсолютно четко дал понять нашим партнерам, в частности странам-кандидатам, таким как Сербия: отношения с Россией не могут оставаться такими, как обычно, при режиме Путина и в свете неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны России против Украины", – сообщил спикер Еврокомиссии.

Накануне сербский президент Александар Вучич заявил, что не откажется от намерения поехать в Москву 9 мая, поскольку пообещал это главе Кремля Владимиру Путину.

Напомним, что главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас в апреле призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, а вместо этого продемонстрировать солидарность с Украиной.

Европейский Союз также дал четкое указание государствам, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию.