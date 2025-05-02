У Британії призупинили роботу двох студентських товариств через купівлю дронів для України

Два студентські союзи університетів Великої Британії призупинили діяльність українських товариств, поки триває розслідування щодо можливого порушення благодійного законодавства через купівлю дронів для українських військових.

Про це дізналася газета Financial Times, пише "Європейська правда".

Як зазначає газета, студентські союзи Університетського коледжу Лондона (UCL) та Ланкастерського університету (Lancaster University) призупинили діяльність товариств після того, як дізналися про ці придбання, що були здійснені минулого року. На думку керівництва союзів, це може бути потенційним порушенням законів Великої Британії щодо діяльності благодійних організацій.

Обидва студентські союзи зареєстровані як благодійні організації у Великій Британії та підпорядковуються Комісії з благодійності, яка регулює використання коштів та майна, а також правила фандрейзингу.

У правилах наглядового органу вказано, що "надання допомоги чи військових засобів будь-яким іноземним збройним силам не є благодійною метою, і жодна благодійна організація не має права здійснювати таку діяльність".

Розслідування, що наразі тривають в обох студентських союзах, мають на меті встановити, чи дійсно ці придбання порушили правила Комісії.

Студентський союз UCL призупинив діяльність українського товариства в березні після того, як з’ясувалося, що група використала 1500 фунтів (близько $1994) прибутку з клубної вечірки в Mayfair у жовтні минулого року для купівлі дрона DJI Mavic і передала його одному із солдатів на фронті.

Президент товариства Артур Подсоха заявив, що "не міг мовчати, коли війна Росії тероризує нашу країну з 2014 року". Він також зазначив, що товариство не проводило прямого збору коштів, а використало прибуток із заходу.

"Ми вважаємо несправедливим отримувати підтримку у Великій Британії і нічого не робити для допомоги нашій країні та солдатам", – додав він.

А в дописі в Instagram влітку минулого року українське товариство Ланкастерського університету повідомило, що зібрало понад 20 тисяч фунтів (близько $25 724) на підтримку України, з яких понад половину використали на придбання дронів.

У підписі зазначено, що до "повного списку придбаного" входили "три дрони DJI Mavic 3 (£3 930)" та "деталі для дронів для сил тероборони (£2 150)".

У відповідь на запит FT студентський союз Ланкастерського університету заявив, що "лише нещодавно дізнався про ці звинувачення".

"Ми ще не мали можливості провести розслідування, але на підставі наданої інформації вирішили тимчасово призупинити діяльність товариства в LUSU (Lancaster University Students’ Union) як запобіжний захід, поки триває термінове розслідування", – заявили в союзі.

Також додали, що товариство не отримувало фінансування від університету.

Своєю чергою українське товариство Ланкастерського університету заявило, що його "фандрейзингові ініціативи завжди мали виключно гуманітарний характер. Ми ніколи не робили заяв або дописів щодо збору коштів для військових цілей".

"Усі матеріали в соцмережах, які могли бути сприйняті як пов’язані з товарами подвійного призначення, стосувалися виключно особистих ініціатив окремих членів товариства, а не офіційної діяльності товариства", – наголосили представники.

24 березня стало відомо, що "коаліція дронів" виділила 20 млн євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні дрони (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.

29 квітня міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про відправлення Україні чергової партії бойових безпілотників.