В Британии приостановили работу двух студенческих обществ из-за покупки дронов для Украины

Два студенческих союза университетов Великобритании приостановили деятельность украинских обществ, пока продолжается расследование о возможном нарушении благотворительного законодательства из-за покупки дронов для украинских военных.

Об этом узнала газета Financial Times, пишет "Европейская правда".

Как отмечает газета, студенческие союзы Университетского колледжа Лондона (UCL) и Ланкастерского университета (Lancaster University) приостановили деятельность обществ после того, как узнали об этих приобретениях, которые были сделаны в прошлом году. По мнению руководства союзов, это может быть потенциальным нарушением законов Великобритании о деятельности благотворительных организаций.

Оба студенческих союза зарегистрированы как благотворительные организации в Великобритании и подчиняются Комиссии по благотворительности, которая регулирует использование средств и имущества, а также правила фандрейзинга.

В правилах надзорного органа указано, что "оказание помощи или предоставление военных средств любым иностранным вооруженным силам не является благотворительной целью, и ни одна благотворительная организация не имеет права осуществлять такую деятельность".

Расследования, которые в настоящее время ведутся в обоих студенческих союзах, ставят целью установить, действительно ли эти приобретения нарушили правила Комиссии.

Студенческий союз UCL приостановил деятельность украинского общества в марте после того, как выяснилось, что группа использовала 1500 фунтов (около $1994) прибыли от клубной вечеринки в Мейфэре в октябре прошлого года для покупки дрона DJI Mavic и передала его одному из солдат на фронте.

Президент общества Артур Подсоха заявил, что "не мог молчать, когда война России терроризирует нашу страну с 2014 года". Он также отметил, что общество не проводило прямой сбор средств, а использовало прибыль от мероприятия.

"Мы считаем несправедливым получать поддержку в Великобритании и ничего не делать для помощи нашей стране и солдатам", – добавил он.

А в посте в Instagram летом прошлого года украинское общество Ланкастерского университета сообщило, что собрало более 20 тысяч фунтов (около $25 724) в поддержку Украины, из которых более половины использовали на приобретение дронов.

В подписи указано, что в "полный список приобретенного" входили "три дрона DJI Mavic 3 (3 930 фунтов)" и "детали для дронов для сил теробороны (2 150 фунтов)".

В ответ на запрос FT студенческий союз Ланкастерского университета заявил, что "только недавно узнал об этих обвинениях".

"Мы еще не имели возможности провести расследование, но на основании предоставленной информации решили временно приостановить деятельность общества в LUSU (Lancaster University Students' Union) в качестве меры предосторожности, пока продолжается срочное расследование", – заявили в союзе.

Также добавили, что общество не получало финансирования от университета.

В свою очередь украинское общество Ланкастерского университета заявило, что его "фандрейзинговые инициативы всегда носили исключительно гуманитарный характер. Мы никогда не делали заявлений или постов о сборе средств для военных целей".

"Все материалы в соцсетях, которые могли быть восприняты как связанные с товарами двойного назначения, касались исключительно личных инициатив отдельных членов общества, а не официальной деятельности общества", – подчеркнули представители.

24 марта стало известно, что "коалиция дронов" выделила 20 млн евро из общего фонда для закупки разведывательных дронов (ISR) тактического уровня для Сил обороны Украины.

29 апреля министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об отправке Украине очередной партии боевых беспилотников.