США отправили наблюдателей на выборы в Румынию, которую критиковали из-за Джорджеску

Соединенные Штаты отправили группу наблюдателей в Румынию, где 4 мая состоится первый тур президентских выборов вместо отмененного из-за иностранного вмешательства в прошлом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Внимание администрации США к Румынии усилилось после отмены результатов первого тура выборов президента в декабре 2024 года из-за иностранного вмешательства и снятия антизападного кандидата Келина Джорджеску.

Вице-президент США Джей Ди Венс ранее раскритиковал румынские власти за такое решение, выразив сомнения в состоянии демократии в стране.

Представитель Федеральной избирательной комиссии США Джеймс Э. Трейнор III, прибывший в Румынию, сказал, что американские наблюдатели пообщаются с румынскими властями и будут присутствовать на избирательных участках.

"Как сказал вице-президент Венс, произошли некоторые сомнительные вещи... но в конечном итоге важно выяснить, что это за иностранные влияния, потому что худшее, что может случиться с демократией, – это когда внешние влияния заглушают голос народа", – добавил он.

Румынские власти пока не комментировали прибытие наблюдателей из США.

Напомним, первый тур президентских выборов в Румынии пройдет 4 мая, а второй – 18 мая.

Их фаворитом является лидер румынской ультраправой партии AUR Джордже Симион, который имеет неявную поддержку одиозного Келина Джорджеску. В то же время опросы показывают, что он может проиграть второй тур.

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