Португалія збільшить зарплати військовим через відтік кадрів

Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенергу оголосив про наміри до 2026 року збільшити грошове забезпечення військовослужбовців, щоб підвищити привабливість кар'єри в армії, яка стикається з постійним відтоком кадрів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Привітавши підвищення зарплат як "історичний день для солдатів", Монтенергу заявив, що ці заходи також мають на меті продемонструвати "велику повагу" до тих, хто "сьогодні несе на собі тягар національної системи оборони".

Згідно з планами уряду Португалії, будуть збільшені кілька надбавок до зарплат військовослужбовців. Серед них – надбавка за військовий статус, яка поступово збільшиться в чотири рази, зі 100 до 400 євро на місяць, до 2026 року.

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Португалія, член НАТО, наразі витрачає приблизно 1,6% ВВП на оборону і за попередньої влади планувала вийти на мінімальні 2% ВВП до 2030 року.

Збройні сили Португалії за останні роки втратили майже 20% особового складу – з понад 29 тисяч у 2015 році до 23 220 нині. Це спонукало міністра оборони країни Нуно Мело поскаржитися на те, що "збройні сили не були пріоритетом для різних урядів".

Уряд Монтенергу не має більшості в парламенті, тому буде змушений покладатися на підтримку лівоцентристів із Соціалістичної партії або ультраправої партії Chega, щоб ухвалити ці заходи.

Португальський прем'єр раніше також оголосив про наміри збільшити військову допомогу Україні у 2024 році до 220 мільйонів євро.