Сибіга вирушає до Брюсселя: говорити про перебіг мирних переговорів

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у вівторок, 20 травня, перебуватиме у Брюсселі, де візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Про це поінформували у пресслужбі МЗС України, повідомляє "Європейська правда".

В ході засідання Сибіга розповість колегам з ЄС про поточну ситуацію на полі бою в Україні, а також про перебіг мирного процесу після зустрічей у Туреччині, зокрема переговорів Україна-РФ у Стамбулі, а також контактів між США, країнами ЄС, Україною та Росією.

Глава МЗС планує наголосити на важливості подальшого тиску на РФ та посилення України задля досягнення справедливого та стійкого миру.

Нагадаємо, 16 травня у турецькому Стамбулі пройшли переговори між делегаціями України та РФ. ЗМІ писали, що під час них росіяни вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також – висунули низку неприйнятних умов.

Очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що в ході переговорів обговорювали припинення вогню і гуманітарні питання, а також можливу зустріч на рівні лідерів.

Варто також зазначити, що 19 травня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з господарем Кремля Владіміром Путіним, після якої заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.