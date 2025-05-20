Сибига отправляется в Брюссель: говорить о ходе мирных переговоров

Министр иностранных дел Андрей Сибига во вторник, 20 мая, будет находиться в Брюсселе, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза.

Об этом проинформировали в пресс-службе МИД Украины, сообщает "Европейская правда".

В ходе заседания Сибига расскажет коллегам из ЕС о текущей ситуации на поле боя в Украине, а также о ходе мирного процесса после встреч в Турции, в частности переговоров Украина-РФ в Стамбуле, а также контактов между США, странами ЕС, Украиной и Россией.

Глава МИД планирует подчеркнуть важность дальнейшего давления на РФ и усиления Украины для достижения справедливого и устойчивого мира.

Напомним, 16 мая в турецком Стамбуле прошли переговоры между делегациями Украины и РФ. СМИ писали, что во время них россияне требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также – выдвинули ряд неприемлемых условий.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе переговоров обсуждали прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможную встречу на уровне лидеров.

Стоит также отметить, что 19 мая президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с хозяином Кремля Владимиром Путиным, после которого заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.